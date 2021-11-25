Украина не будет вводить налог на выведенный капитал — меморандум с МВФ

Украинские власти обязались не заменять налог на прибыль налогом на выведенный капитал. Об этом говорится в меморандуме об экономической и финансовой политике, который Украина заключила с Международным валютным фондом.

"После детального технического изучения, мы не будем предпринимать шаги по замене действующего налога на прибыль предприятий налогом на распределенную прибыль или налогом на выводимый капитал. Мы будем воздерживаться от расширения критериев соответствия упрощенной системе налогообложения или введения новых групп плательщиков налогов, которые могут воспользоваться упрощенной системой налогообложения, а также начали предпринимать шаги для предупреждения уклонения от налогообложения и злоупотребления указанным режимом", — говорится в меморандуме.

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Также власти обязались воздерживаться от ввода новых или расширения существующих налоговых преференций/льгот, как на отраслевом, так и на региональном уровнях, за исключением потенциальных мелкомасштабных механизмов поддержки, которые будут тщательно разработаны для обеспечение ограниченных и целевых стимулов.

"Мы будем продолжать информировать общественность о стоимости освобождений от налогообложения и расширим анализ, включив налоговые потери, связанные с упрощенным режимом налогообложения", — добавили власти.

Введение налога на выведенный капитал было одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского . Он предполагает отказ от традиционной системы налогообложения доходов (когда облагается налогом разница между доходами и расходами предприятия). В свою очередь, авторы концепции предлагают платить налоги с той суммы, которую предприятие направит своим владельцам в виде дивидендов или приравненных к ним платежей. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считал, что налог на выведенный капитал должен быть реализован в Украине только для бизнеса, который имеет до 200 млн грн операций в год.

Введение этого налога ранее инициировал президент Украины Петр Порошенко, но законопроект не получил поддержку парламента.

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Наталия Софиенко

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