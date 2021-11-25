UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина не будет вводить налог на выведенный капитал — меморандум с МВФ

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2021, 08:45
Украина не будет вводить налог на выведенный капитал — меморандум с МВФ - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Украинские власти обязались не заменять налог на прибыль налогом на выведенный капитал. Об этом говорится в меморандуме об экономической и финансовой политике, который Украина заключила с Международным валютным фондом.

"После детального технического изучения, мы не будем предпринимать шаги по замене действующего налога на прибыль предприятий налогом на распределенную прибыль или налогом на выводимый капитал. Мы будем воздерживаться от расширения критериев соответствия упрощенной системе налогообложения или введения новых групп плательщиков налогов, которые могут воспользоваться упрощенной системой налогообложения, а также начали предпринимать шаги для предупреждения уклонения от налогообложения и злоупотребления указанным режимом", — говорится в меморандуме.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Также власти обязались  воздерживаться от ввода новых или расширения существующих налоговых преференций/льгот, как на отраслевом, так и на региональном уровнях, за исключением потенциальных мелкомасштабных механизмов поддержки, которые будут тщательно разработаны для обеспечение ограниченных и целевых стимулов.

"Мы будем продолжать информировать общественность о стоимости освобождений от налогообложения и расширим анализ, включив налоговые потери, связанные с упрощенным режимом налогообложения", — добавили власти.

Введение налога на выведенный капитал было одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского. Он предполагает отказ от традиционной системы налогообложения доходов (когда облагается налогом разница между доходами и расходами предприятия). В свою очередь, авторы концепции предлагают платить налоги с той суммы, которую предприятие направит своим владельцам в виде дивидендов или приравненных к ним платежей. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считал, что налог на выведенный капитал должен быть реализован в Украине только для бизнеса, который имеет до 200 млн грн операций в год.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский МВФ налоги налог на выведенный капитал
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 