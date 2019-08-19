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Украина не удовлетворяет требованиям прозрачности - Госдеп США

Украина не удовлетворяет требованиям прозрачности - Госдеп США
19.08.2019, 08:47

Государственный департамент США представил отчет о прозрачности в бюджетно-налоговой сфере

Украина оказалась среди 67 стран, которые не удовлетворяют требованиям минимальной фискальной прозрачности. Об этом свидетельствует ежегодный отчет Государственного департамента США.

В документе проанализирована работа 140 правительств, которым США оказывали финансовую помощь с 1 января по 31 декабря 2018 года. 67 правительств не удовлетворяют требованиям минимальной прозрачности. Среди них и Украина.

"Ежегодные обзоры прозрачности в бюджетно-налоговой сфере правительств, получающих помощь США, помогают обеспечить правильное использование средств налогоплательщиков США и предоставляют возможность для диалога с правительствами о важности прозрачности в бюджетно-налоговой сфере", - говорится в отчете.

Среди позитивных изменений в Украине в отчете отмечают доступность информации о бюджете и долговых обязательствах. В бюджетных документах отражены основные запланированные расходы и потоки доходов. Правительство отчитывается в "разумное время" и объявило о переходе на международные стандарты бухгалтерского учета для бюджета, однако еще не завершило этот процесс.

В Госдепартаменте США считают, что фискальную прозрачность Украины можно улучшить, если детализировать в госбюджете отчисления госпредприятиям и суммы, полученные от госкомпаний; обеспечить аудит и контроль за всеми внебюджетными счетами; внедрить международные стандарты бухучета; вести изменения и обеспечить соблюдение закона при заключении договоров и выдаче лицензий на добычу природных ресурсов, чтобы исключить коррупцию.

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