Украина планирует присоединиться к "клубу богатых стран" ОЭСР уже в 2026 году – Шмыгаль

Украина стремится присоединиться к ОЭСР в 2026 году. В настоящее время внедряются реформы, дерегуляция, цифровизация и антикоррупционные изменения

Денис Шмыгаль. Фото: kmu.gov.ua

Украина рассчитывает присоединиться к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в следующем году. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Совета ОЭСР на министерском уровне.

По его словам, несмотря на полномасштабную войну, в Украине продолжаются структурные реформы, совершенствуются регуляторные механизмы в соответствии с международными стандартами, создаются условия для инвесторов, а национальное законодательство гармонизируется с европейскими нормами.

"Мы добились весомых результатов в борьбе с коррупцией. Создали и запустили в работу антикоррупционную инфраструктуру, практически имплементировали Государственную антикоррупционную программу, которая на 80% отвечает критериям ОЭСР", – отметил Шмыгаль.

Он также отметил положительный эффект цифровизации государственных процессов. Среди примеров – Единый государственный веб-портал открытых данных, электронная система закупок Prozorro и цифровая экосистема DREAM, используемая для подотчетного восстановления.

"Мы проводим всеобъемлющую дерегуляцию. В частности, уже отменили до 2 тысяч регуляторных инструментов в разных сферах экономики, устранили бюрократические барьеры для работы бизнеса, приблизили ряд правовых актов к европейским стандартам", – добавил премьер.

Шмыгаль сообщил, что Украина добилась прогресса во внедрении стандартов ОЭСР в сфере приватизации и корпоратизации. По его словам, открытые приватизационные аукционы в прошлом году обеспечили средний рост стоимости активов в 1,5 раза, а поступления в бюджет превысили плановые показатели в 2,5 раза.

Отдельно он отметил, что был проведен триаж государственных предприятий, определены компании для формирования независимых наблюдательных советов, а также усовершенствована система прозрачных закупок.

"В результате наших реформ опыт повседневной коррупции украинцев за последние годы снизился с 70% до 15%. Это показатель, изменяющий парадигму развития государства с постсоветской на европейскую", – подчеркнул глава правительства.

Программа ОЭСР для Украины началась два года назад. За это время реализовано 23 совместных мероприятия, а Украина присоединилась к восьми правовым инструментам организации.

ОЭСР была создана в 1961 году на базе организации, с 1948 года занимавшейся восстановлением послевоенной Европы за американские средства по "плану Маршалла". Сегодня ОЭСР занимается развитием членов организации.

В организацию долгое время входили исключительно наиболее развитые государства мира, поэтому за ней закрепилось неформальное название "клуб богатых стран". В настоящее время она объединяет 38 стран, среди которых большинство государств Европейского Союза, США, Австралия, Корея, Япония и т.д. и планирует принимать новых членов. Штаб-квартира находится в Париже.

ОЭСР также активно сотрудничает с государствами, не являющимися членами организации, в рамках специализированных программ, международных мероприятий.