Україна планує приєднатися до "клубу багатих країн" ОЕСР вже у 2026 році – Шмигаль

Україна прагне приєднатися до ОЕСР у 2026 році. Наразі впроваджуються реформи, дерегуляція, цифровізація та антикорупційні зміни

Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua

Україна розраховує приєднатися до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) вже наступного року. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Ради ОЕСР на міністерському рівні.

За його словами, попри повномасштабну війну, в Україні тривають структурні реформи, удосконалюються регуляторні механізми відповідно до міжнародних стандартів, створюються умови для інвесторів, а національне законодавство гармонізується з європейськими нормами.

"Ми досягли вагомих результатів у боротьбі з корупцією. Створили і запустили в роботу антикорупційну інфраструктуру, практично імплементували Державну антикорупційну програму, яка на 80% відповідає критеріям ОЕСР", — зазначив Шмигаль.

Він також наголосив на позитивному ефекті цифровізації державних процесів. Серед прикладів — Єдиний державний вебпортал відкритих даних, електронна система закупівель Prozorro та цифрова екосистема DREAM, що використовується для підзвітного відновлення.

"Ми проводимо всеосяжну дерегуляцію. Зокрема, вже скасували до 2 тисяч регуляторних інструментів в різних сферах економіки, усунули бюрократичні бар’єри для роботи бізнесу, наблизили низку правових актів до європейських стандартів", — додав прем’єр.

Шмигаль повідомив, що Україна досягла прогресу у впровадженні стандартів ОЕСР у сфері приватизації та корпоратизації. За його словами, відкриті приватизаційні аукціони минулого року забезпечили середнє зростання вартості активів у 1,5 раза, а надходження до бюджету перевищили планові показники у 2,5 раза.

Окремо він зазначив, що було проведено тріаж державних підприємств, визначено компанії для формування незалежних наглядових рад, а також удосконалено систему прозорих закупівель.

"В результаті наших реформ досвід повсякденної корупції українців за останні роки знизився з 70% до 15%. Це показник, що змінює парадигму розвитку держави з пострадянської на європейську", — підкреслив глава уряду.

Програма ОЕСР для України стартувала два роки тому. За цей час реалізовано 23 спільні заходи, а Україна долучилася до восьми правових інструментів організації.

ОЕСР була створена у 1961 році на базі організації, яка з 1948 року займалася відновленням післявоєнної Європи за американські кошти за "планом Маршалла". Сьогодні ОЕСР займається розвитком членів організації.

До організації тривалий час входили виключно найрозвинутіші держави світу, тому за нею закріпилася неформальна назва "клуб багатих країн". Зараз вона об'єднує 38 країн, серед яких більшість держав Європейського Союзу, США, Австралія, Корея, Японія тощо, та планує приймати нових членів. Штаб-квартира розташована в Парижі.

ОЕСР також активно співпрацює з державами, які не є членами організації, в рамках спеціалізованих програм, міжнародних заходів.