Глава Минфина США заявил, что через 20 лет экономика Украины может обогнать российскую

Скотт Бессент (Фото - EPA CHRIS KLEPONIS)

Министр финансов США Скотт Бессент в среду, 11 июня, заявил членам комитета по бюджету и налогам Палаты представителей США, что украинская экономика в течение двух десятилетий может стать больше российской при условии эффективного управления и глобальных инвестиций.

Он привел пример Польши, экономика которой после падения Берлинской стены была такого же размера, как украинская, а сейчас больше в три раза.

"Я предполагаю, что через два десятилетия, при условии надлежащего управления, стратегических партнерств [таких, как со США] и глобальных инвестиций, украинская экономика может стать больше российской экономики", – заявил Бессент во время слушаний.

"Это обеспечит очень сильный и экстремальный сдерживающий фактор от того, кто бы ни управлял Россией тогда", – добавил американский министр.

По последним оценкам Всемирного банка, Украина занимает 57-е место в рейтинге крупнейших экономик мира. В 2023 году валовой внутренний продукт Украины увеличился на 5,3%, а в долларах размер вырос со $162 млрд до $178,8 млрд. Россия на 11 месте в мире, а ее экономика в 11 раз больше украинской – $2021 млрд.

Для усиления экономики Украины, сказал Бессент, администрация Трампа активно работает над скорейшим началом работы американо-украинского инвестиционного фонда по восстановлению. Также планируется большая конференция в Риме по восстановлению Украины.

В то же время министр предостерег, что ни одна страна, способствовавшая российской военной машине деньгами, войсками или техникой, не будет иметь права участвовать в восстановлении Украины. "Нельзя сначала уничтожить страну, разрушить жизнь, а затем получить деньги за ее восстановление", – сказал Бессент.

На вопрос о законопроекте по ужесточению санкций против России, который имеет поддержку уже 84 сенаторов из 100, Бессент ответил:

"Министерство финансов готово действовать для достижения прочного и длительного мира. У нас есть действующие американские санкции и экспортные ограничения в отношении России, которые остаются в силе и продолжают выполняться. Я знаю об этом законодательстве. Я бы призвал Конгресс и в дальнейшем предоставлять этой администрации гибкость для поддержки переговоров. Мы должны осознавать непредвиденные последствия".