Міністр фінансів США заявив, що через 20 років економіка України може обігнати російську

Скотт Бессент (Фото - EPA CHRIS KLEPONIS)

Міністр фінансів США Скотт Бессент у середу, 11 червня, заявив членам комітету з питань бюджету та податків Палати представників США, що українська економіка протягом двох десятиліть може стати більшою за російську за умови ефективного управління та глобальних інвестицій.

Він навів приклад Польщі, економіка якої після падіння Берлінської стіни була такого ж розміру, як українська, а зараз більша втричі.

"Я припускаю, що через два десятиліття, за умови належного управління, стратегічних партнерств [таких, як зі США] та глобальних інвестицій, українська економіка може стати більшою за російську економіку", – заявив Бессент під час слухань.

"Це забезпечить дуже сильний та екстремальний стримувальний фактор від того, хто б не управляв Росією тоді", – додав американський міністр.

За останніми оцінками Світового банку, Україна посідає 57-ме місце у рейтингу найбільших економік світу. У 2023 році валовий внутрішній продукт України збільшився на 5,3%, а у доларах розмір зріс зі $162 млрд до $178,8 млрд. Росія на 11 місці у світі, а її економіка в 11 разів більша за українську – $2021 млрд.

Задля посилення економіки України, сказав Бессент, адміністрація Трампа активно працює над якнайшвидшим початком роботи американо-українського інвестиційного фонду з відбудови. Також планується велика конференція в Римі щодо відбудови України.

Водночас міністр застеріг, що жодна країна, яка сприяла російській воєнній машині грошима, військами чи технікою, не матиме права брати участь у відбудові України. "Не можна спочатку знищити країну, зруйнувати життя, а потім отримати гроші за її відбудову", – сказав Бессент.

На запитання про законопроєкт щодо посилення санкцій проти Росії, який має підтримку уже 84 сенаторів зі 100, Бессент відповів:

"Міністерство фінансів готове діяти задля досягнення міцного та тривалого миру. У нас є чинні американські санкції та експортні обмеження щодо Росії, які залишаються в силі та продовжують виконуватися. Я знаю про це законодавство. Я б закликав Конгрес і надалі надавати цій адміністрації гнучкість для підтримки переговорів. Ми повинні усвідомлювати непередбачені наслідки".