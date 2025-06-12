США могут объявить дефолт в августе – Бессент, ранее уверявший, что это невозможно

Бессент заявил, что у США могут закончиться деньги на уплату госдолга уже в августе

Фото: EPA

США могут столкнуться с дефолтом по государственному долгу уже во второй половине лета. Об этом заявил министр финансов страны Скотт Бессент на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса, пишет Bloomberg.

На вопрос, когда в США закончатся деньги для уплаты счетов по государственному долгу в размере более $36,9 трлн, Бессент ответил, что, по его ожиданиям, это произойдет в середине или конце лета.

По словам министра финансов США, предполагаемая дата дефолта является "движущейся мишенью", которая может быть неточной.

Агентство отмечает, что лето технически проходит с 20 июня по 22 сентября. Бюджетное управление Конгресса ранее заявило, что, по его прогнозам, в США закончатся деньги на уплату долга уже в середине августа.

Бессент также отметил, если налоговый законопроект президента США Дональда Трампа не будет принят, Америка может столкнуться с крупнейшим финансовым кризисом с 2008 года.

По его словам, если не решить вопрос с лимитом государственного долга, это станет самым тяжелым ударом за последние 15 лет.

Кроме этого, Бессент уточнил, что нынешняя администрация страны хочет снизить уровень дефицита до менее 4% к концу президентского срока Трампа.

2 июня Бессент категорически уверял, что дефолт американской экономики невозможен.