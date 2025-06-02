Министр финансов США: Мы не допустим дефолта. Этого никогда не произойдет

США приблизились к опасной черте государственного долга, но еще имеют пространство для маневра, считает Скотт Бессент

Скотт Бессент (Фото: EPA / JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Министр финансов США Скотт Бессент категорически заверил, что дефолт американской экономики невозможен. "Соединенные Штаты Америки никогда не допустят дефолта. Этого никогда не произойдет", — сказал он в воскресенье в интервью CBS News.

Он признал, что США приблизились к опасному порогу, но еще имеют простор для маневра.

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Министр отказался назвать крайний срок, когда необходимо повысить долговой потолок. Хотя ранее он предупреждал Конгресс, что США, вероятно, окончательно исчерпают предел заимствований в августе 2025 года.

Когда журналист вспомнил прогноз главы JP Morgan Джейми Даймона о возможном кризисе рынка облигаций, Бессент ответил иронически, отметив, что Даймон делал подобные пессимистические прогнозы на протяжении всей карьеры, но они не сбывались.

В течение апреля-мая обе палаты Конгресса США приняли собственную редакцию бюджетного законопроекта с разными суммами повышения государственного долга. Теперь они должны выйти на общую версию и проголосовать его еще раз – но только в Сенате.

Республиканская партия контролирует обе палаты Конгресса США, но они имеют внутренние разногласия по налоговой политике и сокращению программ социальной защиты, таких как Medicaid. Все это усложняет достижение консенсуса.

Распри в Конгрессе вокруг государственного долга происходят часто. В большинстве случаев их удавалось завершить, прежде чем они успевали обрушить рынки. Но не всегда: в 2011 году политическая борьба привела к тому, что Standard & Poor's впервые в истории ухудшило кредитный рейтинг США, что пошатнуло финансовые рынки.

В последний раз потолок государственного долга Конгресс поднимал в декабре 2021 года.