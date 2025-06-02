Міністр фінансів США: Ми не допустимо дефолту. Цього ніколи не станеться

США наблизилися до небезпечної межі державного боргу, але ще мають простір для маневру, вважає Скотт Бессент

Скотт Бессент (Фото: EPA / JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Міністр фінансів США Скотт Бессент категорично запевнив, що дефолт американської економіки неможливий. "Сполучені Штати Америки ніколи не допустять дефолту. Цього ніколи не станеться", – сказав він у неділю в інтерв'ю CBS News.

Він визнав, що США наблизилися до небезпечної межі, але ще мають простір для маневру.

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Міністр відмовився назвати крайній термін, коли необхідно підвищити боргову стелю. Хоча раніше він попереджав Конгрес, що США, ймовірно, остаточно вичерпають ліміт запозичень у серпні 2025 року.

Коли журналіст згадав прогноз голови JP Morgan Джеймі Даймона про можливу кризу ринку облігацій, Бессент відповів іронічно, зазначивши, що Даймон робив подібні песимістичні прогнози протягом всієї кар'єри, але вони не збувалися.

Протягом квітня-травня обидві палати Конгресу США ухвалили власну редакцію бюджетного законопроєкту, з різними сумами підвищення державного боргу. Тепер вони повинні вийти на спільну версію і проголосувати його ще раз – але тільки у Сенаті.

Республіканська партія контролює обидві палати Конгресу США, але вони мають внутрішні розбіжності щодо податкової політики та скорочення програм соціального захисту, таких як Medicaid. Все це ускладнює досягнення консенсусу.

Чвари в Конгресі довкола державного боргу відбуваються часто. У більшості випадків їх вдавалося завершити, перш ніж вони встигали обвалити ринки. Але не завжди: у 2011 році політична боротьба призвела до того, що Standard & Poor's уперше в історії погіршило кредитний рейтинг США, що похитнуло фінансові ринки.

Востаннє стелю державного боргу Конгрес підіймав у грудні 2021 року.