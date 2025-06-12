США можуть оголосити дефолт у серпні – Бессент, який раніше запевняв, що це неможливо
США можуть зіткнутися з дефолтом за державним боргом вже у другій половині літа. Про це заявив міністр фінансів країни Скотт Бессент на слуханнях у комітеті Палати представників Конгресу, пише Bloomberg.
На питання, коли у США закінчаться гроші для сплати рахунків за державним боргом у розмірі понад $36,9 трлн, Бессент відповів, що, за його очікуваннями, це станеться в середині або наприкінці літа.
За словами міністра фінансів США, передбачувана дата дефолту є "рухомою мішенню", яка може бути неточною.
Агентство зазначає, що літо технічно триває з 20 червня до 22 вересня. Бюджетне управління Конгресу раніше заявило, що, за його прогнозами, у США закінчаться гроші на сплату боргу вже в середині серпня.
Бессент також зазначив, якщо податковий законопроєкт президента США Дональда Трампа не буде ухвалений, Америка може зіткнутися з найбільшою фінансовою кризою з 2008 року.
За його словами, якщо не розв'язати питання з лімітом державного боргу, це стане найважчим ударом за останні 15 років.
Крім цього, Бессент уточнив, що нинішня адміністрація країни хоче знизити рівень дефіциту до менш ніж 4% до кінця президентського терміну Трампа.
2 червня Бессент категорично запевняв, що дефолт американської економіки неможливий.
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