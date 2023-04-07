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Украина подготовила пакет экономических санкций против Сирии

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2023, 16:07
Украина подготовила пакет экономических санкций против Сирии - Фото
Фото: ЕРА

Кабинет министров вынес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по применению экономических санкций против Сирии. Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства, сообщается на правительственном портале.   

Санкции вводятся за всестороннюю поддержку руководством Сирии режима Путина, за участие сирийских судов в нелегальном вывозе с оккупированной территории Украины зерна, "признание" т.н. "ДНР" и "ЛНР", поставки России оружия и других недружественных действий, объяснила министр экономики Юлия Свириденко

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Согласно решению правительства против Сирии предлагается ввести следующие санкции:  

- запрет экспортно-импортных операций, операций по переработке с предприятиями-резидентами Сирии, запрет инвестиций в Сирию;

- полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами Сирии через территорию Украины;

- остановка выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов Сирии, предотвращение выведения ими капиталов из Украины;

- запрет для НБУ на регистрацию международной платежной системы, оператором которой является резидент Сирии, остановка обслуживания электронных платежей, включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных;

- запрет на передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

- запрет на заход невоенных судов и военных кораблей под флагом Сирии в территориальні моря Украины, ее внутренние воды, порты.  

Санкции вступят в силу после принятия соответствующего решения СНБО, введения его в действие президентом Украины и утверждения постановлением Верховной Рады. 

Украина уже ввела санкции против Башара Асада и других руководителей Сирии и разорвала дипломатические отношения с Сирией.  

На данном этапе Украина прекращает и отменяет межгосударственные договоры, заключенные с Сирией в предыдущие годы.  

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Роман Бриль
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