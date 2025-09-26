Украина поднялась на семь позиций в мировом рейтинге экономической свободы 2025

Украина заняла 143 место в рейтинге экономической свободы, тогда как в прошлом году была на 150-м

Фото: Depositphotos

Украина поднялась на семь позиций в рейтинге Economic Freedom of the World Report, который ежегодно публикует канадский аналитический центр Fraser Institute. Об этом говорится в отчете "Экономическая свобода в мире 2025".

В этом году Украина заняла 143 место среди 165 стран, тогда как в прошлом году занимала 150 место.

Рейтинг оценивает страны по пяти критериям экономической свободы по десятибалльной шкале. Украина получила следующие баллы:

размер правительства – 5,80 (128 место);

правовая система и защита прав собственности – 4,57 (108 место);

доступ к надежным деньгам – 5,26 (143 место);

свобода международной торговли – 5,99 (132 место);

регулирование бизнеса и рынка труда – 4,58 (150 место).

Несмотря на прогресс, Украина до сих пор остается в группе экономически несвободных государств. В отчете отмечается, что на результат повлияла полномасштабная война: возросла роль государства в экономике, усложнилась регуляторная среда и ограничилась международная торговля.

Кроме этого, в отчете утверждается, что низкий уровень экономической свободы очень благоприятен для войны.

"Централизация экономики является милитаризацией экономики. А милитаризованные централизованные планировщики – такие, как в современной России – более склонны вести войну против своих соседей", – отмечается в отчете.

Россия в этом году заняла 148 место в рейтинге по уровню экономической свободы, тогда как Беларусь оказалась на 122 месте.

Наиболее свободными экономиками мира в отчете определены Гонконг (8,55 балла), Сингапур (8,50 балла), Новая Зеландия (8,33 балла), Швейцария (8,28 балла) и США (8,10 балла).

Худшие показатели экономической свободы имеют Венесуэла (3,11 балла), Зимбабве (3,91 балла), Судан (4 балла), Алжир (4,24 балла) и Иран (4,37 балла).

Нынешний отчет также включает разделы, исследующие влияние тарифов президента Трампа на экономическую свободу США, взаимосвязь между экономической свободой и миром и взаимосвязь между экономической свободой и качеством образования.