Украина поднялась на семь позиций в мировом рейтинге экономической свободы 2025
Украина поднялась на семь позиций в рейтинге Economic Freedom of the World Report, который ежегодно публикует канадский аналитический центр Fraser Institute. Об этом говорится в отчете "Экономическая свобода в мире 2025".
В этом году Украина заняла 143 место среди 165 стран, тогда как в прошлом году занимала 150 место.
Рейтинг оценивает страны по пяти критериям экономической свободы по десятибалльной шкале. Украина получила следующие баллы:
- размер правительства – 5,80 (128 место);
- правовая система и защита прав собственности – 4,57 (108 место);
- доступ к надежным деньгам – 5,26 (143 место);
- свобода международной торговли – 5,99 (132 место);
- регулирование бизнеса и рынка труда – 4,58 (150 место).
Несмотря на прогресс, Украина до сих пор остается в группе экономически несвободных государств. В отчете отмечается, что на результат повлияла полномасштабная война: возросла роль государства в экономике, усложнилась регуляторная среда и ограничилась международная торговля.
Кроме этого, в отчете утверждается, что низкий уровень экономической свободы очень благоприятен для войны.
"Централизация экономики является милитаризацией экономики. А милитаризованные централизованные планировщики – такие, как в современной России – более склонны вести войну против своих соседей", – отмечается в отчете.
Россия в этом году заняла 148 место в рейтинге по уровню экономической свободы, тогда как Беларусь оказалась на 122 месте.
Наиболее свободными экономиками мира в отчете определены Гонконг (8,55 балла), Сингапур (8,50 балла), Новая Зеландия (8,33 балла), Швейцария (8,28 балла) и США (8,10 балла).
Худшие показатели экономической свободы имеют Венесуэла (3,11 балла), Зимбабве (3,91 балла), Судан (4 балла), Алжир (4,24 балла) и Иран (4,37 балла).
Нынешний отчет также включает разделы, исследующие влияние тарифов президента Трампа на экономическую свободу США, взаимосвязь между экономической свободой и миром и взаимосвязь между экономической свободой и качеством образования.
