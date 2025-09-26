Україна піднялася на сім позицій у світовому рейтингу економічної свободи 2025

Україна посіла 143 місце у рейтингу економічної свободи, тоді як минулого року була на 150-му

Фото: Depositphotos

Україна піднялася на сім позицій у рейтингу Economic Freedom of the World Report, який щороку публікує канадський аналітичний центр Fraser Institute. Про це йдеться у звіті "Економічна свобода у світі 2025".

Цього року Україна посіла 143 місце серед 165 країн, тоді як минулого року посідала 150 сходинку.

Рейтинг оцінює країни за п’ятьма критеріями економічної свободи за десятибальною шкалою. Україна отримала такі бали:

розмір уряду – 5,80 (128 місце);

правова система та захист прав власності – 4,57 (108 місце);

доступ до надійних грошей – 5,26 (143 місце);

свобода міжнародної торгівлі – 5,99 (132 місце);

регулювання бізнесу та ринку праці – 4,58 (150 місце).

Попри прогрес, Україна досі залишається у групі економічно невільних держав. У звіті зазначається, що на результат вплинула повномасштабна війна: зросла роль держави в економіці, ускладнилося регуляторне середовище та обмежилася міжнародна торгівля.

Крім цього, у звіті стверджується, що низький рівень економічної свободи дуже сприятливий для війни.

"Централізація економіки є мілітаризацією економіки. А мілітаризовані централізовані планувальники – такі, як у сучасній Росії – більш схильні вести війну проти своїх сусідів", – наголошують у звіті.

Росія цьогоріч посіла 148 місце у рейтингу за рівнем економічної свободи, тоді як Білорусь опинилась на 122 місці.

Найбільш вільними економіками світу у звіті визначено Гонконг (8,55 бала), Сінгапур (8,50 бала), Нову Зеландію (8,33 бала), Швейцарію (8,28 бала) та США (8,10 бала).

Найгірші показники економічної свободи мають Венесуела (3,11 бала), Зімбабве (3,91 бала), Судан (4 бали), Алжир (4,24 бала) та Іран (4,37 бала).

Цьогорічний звіт також включає розділи, які досліджують вплив тарифів президента Трампа на економічну свободу США, взаємозв'язок між економічною свободою та миром і взаємозв'язок між економічною свободою та якістю освіти.