Украина погасила внешний долг на $1 млрд

Министерство финансов Украины погасило облигации внешнего государственного займа на сумму $1 млрд. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

Эти ценные бумаги Украина выпустила под гарантии, выданные США в мае 2014 года. Процентная ставка по ним составляла 1,84% годовых, а срок обращения - 5 лет. Этот срок истек 16 мая, когда и произошло погашение кредита.

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2019 год - пиковый по выплатам и погашению госдолга. По итогам первого квартала Минфин привлек 112,9 млрд грн заимствований и уплатил 125,6 млрд грн по госдолгу. Всего за год правительство должно выплатить 461 млрд грн ($17 млрд).

По данным Нацбанка, за первые три месяца текущего года соотношение госдолга к ВВП сократилось до 59%.