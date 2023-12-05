Украина получила $37,4 млрд внешнего финансирования с начала года — Шмыгаль

Фото: пресс-служба Кабмина

Украина получила $37,4 млрд внешнего финансирования за 11 месяцев 2023 года, из них в ноябре – около $2 млрд. Это, в частности, макрофинансовая помощь от ЕС, средства от МВФ, ссуды Канады, МБРР, Всемирного банка и другая помощь, подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Кроме того, около 405 млрд грн грантов получила Украина за этот период прежде всего от США, Германии, Испании, Финляндии, Ирландии и других государств-партнеров, добавил премьер.

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За 11 месяцев этого года Украина аккумулировала в общем и специальном фонде госбюджета почти 2 трлн грн внутренних ресурсов: налогов, сборов, пошлин и других платежей.

"Благодарны всем украинцам, которые вносят свой вклад в победу. Мы благодарны каждому предпринимателю. Тем, кто платит налоги, создает новые производства, генерирует рабочие места", – сказал Денис Шмыгаль.

Также по словам премьера в текущем году государство потратило 3,4 трлн грн прежде всего, на безопасность и оборону, а также на критически важные бюджетные статьи расходов.

Бюджетный дефицит — более 1 трлн грн — покрывается при поддержке партнеров.

"Украина рассчитывает, что в декабре партнеры еще раз продемонстрируют надежную и прогнозируемую поддержку, и наше государство будет иметь ресурсы для укрепления тыла, пока украинские защитники противостоят врагу на фронте", — резюмировал Шмыгаль.

Белый дом посчитал: помощь Украине принесла отдельным штатам миллиарды долларов инвестиций.

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