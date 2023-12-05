Україна отримала $37,4 млрд зовнішнього фінансування з початку року — Шмигаль

Фото: пресслужба Кабміну

Україна отримала $37,4 млрд зовнішнього фінансування за 11 місяців 2023 року, з них у листопаді – близько $2 млрд. Це, зокрема, макрофінансова допомога від ЄС, кошти від МВФ, позики Канади, МБРР, Світового банку та інша допомога, підтвердив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Крім того, близько 405 млрд грн грантів отримала Україна за цей період насамперед від США, Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії та інших держав-партнерів, додав прем'єр.

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За 11 місяців цього року Україна акумулювала у загальному та спеціальному фонді держбюджету майже 2 трлн грн внутрішніх ресурсів: податків, зборів, мит та інших платежів.

"Дякую всім українцям, які роблять свій внесок у перемогу. Ми вдячні кожному підприємцю. Тим, хто платить податки, створює нові виробництва, генерує робочі місця", – сказав Денис Шмигаль.

Також, за словами прем'єра, поточного року держава витратила 3,4 трлн грн насамперед на безпеку та оборону, а також на критично важливі бюджетні статті видатків.

Бюджетний дефіцит — понад 1 трлн грн — покривається за підтримки партнерів.

"Україна розраховує, що у грудні партнери ще раз продемонструють надійну та прогнозовану підтримку, і наша держава матиме ресурси для зміцнення тилу, доки українські захисники протистоять ворогові на фронті", – резюмував Шмигаль.

Білий дім визнав: допомога Україні принесла окремим штатам мільярди доларів інвестицій.

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