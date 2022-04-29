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Украина получила 88,5 млн евро от Всемирного банка

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 11:18
Украина получила 88,5 млн евро от Всемирного банка - Фото
Фото: EPA

Украина в пятницу получила от Всемирного банка грант в размере 88,5 млн евро. Деньги поступили в общий государственный бюджет и будут направлены на первоочередные социальные и гуманитарные расходы, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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Соглашение о предоставлении Украине гранта из Целевого фонда доноров, созданного Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития, было подписано 21 апреля.

  • 19 апреля Украина получила от Всемирного банка транш на $88,6 млн для выплат стипендий. Эти деньги поступили в рамках проекта Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов.
  • Всемирный банк также готовит для Украины новый пакет помощи на $1,5 млрд.

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Андрей Водяный
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Минфин Всемирный банк финансовая помощь бюджет-2022
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