Украина получила 88,5 млн евро от Всемирного банка
29.04.2022, 11:18
Фото: EPA
Украина в пятницу получила от Всемирного банка грант в размере 88,5 млн евро. Деньги поступили в общий государственный бюджет и будут направлены на первоочередные социальные и гуманитарные расходы, сообщила пресс-служба Министерства финансов.
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Соглашение о предоставлении Украине гранта из Целевого фонда доноров, созданного Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития, было подписано 21 апреля.
- 19 апреля Украина получила от Всемирного банка транш на $88,6 млн для выплат стипендий. Эти деньги поступили в рамках проекта Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов.
- Всемирный банк также готовит для Украины новый пакет помощи на $1,5 млрд.
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