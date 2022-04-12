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Всемирный банк готовит новый пакет поддержки Украины на $1,5 млрд

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2022, 17:02
Всемирный банк готовит новый пакет поддержки Украины на $1,5 млрд - Фото
Фото: EPA

Всемирный банк готовит новый пакет поддержки Украины на сумму $1,5 млрд. В него войдет, в частности, $1 млрд Международной ассоциации развития, предоставляющей долгосрочные беспроцентные займы для развития беднейшим странам, пишет Reuters со ссылкой на президента Всемирного банка Дэвида Малпасса.

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Малпасс подчеркнул, что поддержка банка позволяет Украине выполнять основные функции, включая выплату зарплат медикам, пенсий и социальной помощи.

"Всемирный банк был создан в 1944 году, чтобы помочь Европе восстановиться после Второй мировой войны. Как и тогда, мы будем готовы помочь Украине с восстановлением, когда придет время", – сказал Малпасс во время визита в Польшу.

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По его словам, план поддержки Украины будет рассматриваться советом директоров Всемирного банка на следующей неделе.

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Андрей Водяный
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Всемирный банк финансовая помощь Дэвид Малпасс
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