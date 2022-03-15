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Всемирный банк дополнительно выделит Украине $200 млн

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 10:54
Всемирный банк дополнительно выделит Украине $200 млн - Фото
Всемирный Банк (США)

Украина дополнительно получит от Всемирного банка $200 млн на фоне российской агрессии. Об этом говорится в пресс-релизе организации. 

Средства предназначены для поддержания социального обеспечения уязвимых категорий населения.

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"Война продолжает приводить к серьезным человеческим потерям и создает дефицит финансирования, что ставит под угрозу способность уязвимых групп людей в Украине удовлетворять основные потребности. Эта скорая поддержка поможет преодолеть этот дефицит во время нестабильности, когда мы работаем над более широкими усилиями по поддержке Украины и региона", – сказал президент ВБ Дэвид Малпасс.

На прошлой неделе Всемирный банк одобрил $723 млн в виде ссуд и грантов для Украины. Общая сумма поддержки Всемирного банка для Украины уже превышает $925 млн. 

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Наталия Софиенко
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Всемирный банк помощь Украине
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