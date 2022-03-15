Всемирный банк дополнительно выделит Украине $200 млн

Украина дополнительно получит от Всемирного банка $200 млн на фоне российской агрессии. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Средства предназначены для поддержания социального обеспечения уязвимых категорий населения.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Война продолжает приводить к серьезным человеческим потерям и создает дефицит финансирования, что ставит под угрозу способность уязвимых групп людей в Украине удовлетворять основные потребности. Эта скорая поддержка поможет преодолеть этот дефицит во время нестабильности, когда мы работаем над более широкими усилиями по поддержке Украины и региона", – сказал президент ВБ Дэвид Малпасс.

На прошлой неделе Всемирный банк одобрил $723 млн в виде ссуд и грантов для Украины. Общая сумма поддержки Всемирного банка для Украины уже превышает $925 млн.

10 марта Международный валютный фонд перечислил Украине $1,4 млрд в эквиваленте по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument.

11 марта Украина получила первый платеж в рамках новой программы макрофинансовой помощи от Европейского Союза в 300 млн евро.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.