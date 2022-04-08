Украина получила от ЕС 120 млн евро помощи

Европейская Комиссия предоставила Украине грант в размере 120 млн евро в рамках общего пакета чрезвычайной финансовой помощи Украине, объявленной 24 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Деньги Украине предоставляют на безвозвратной основе.

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Помощь будет направлена в общий фонд госбюджета для финансирования наиболее актуальных расходов государства, в том числе связанных с обеспечением гарантированной социальной защиты граждан, функционированием критической инфраструктуры и сектора безопасности.

"Я благодарен Европейскому Союзу и Европейской Комиссии за непреклонную поддержку украинского народа, в частности, за глубокое понимание ситуации, которая сложилась в Украине, и оперативность в принятии решений", – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Южная Корея предоставит Украине гуманитарную помощь еще на $30 млн.

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Наталия Софиенко

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