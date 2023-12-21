Украина получила от Японии $950 млн на восстановление и социальную защиту
В госбюджет Украины поступило $952,4 млн от Японии в рамках проектов Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Средства будут направлены для возмещения расходов госбюджета Украины в сфере восстановления и социальной помощи.
Финансирование состоит из гранта Японии на $52,4 млн в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) и кредита от правительства Японии на $900 млн через проект "Инвестиции в социальную защиту" (INSPIRE).
Проект INSPIRE финансируется за счет займа Всемирного банка в $1,2 млрд из Целевого фонда кредитной помощи Украине (ADVANCE Ukraine), при поддержке правительства Японии. Проект нацелен на социальную защиту уязвимых слоев населения во время и после войны, улучшение доступа к социальной помощи и услугам.
Цель проекта HOPE – восстановление инфраструктуры на пострадавших от боевых действий территориях. Через проект выделяются деньги владельцам жилья на ремонт в многоквартирных и частных домах, которые получили умеренные повреждения и не требуют капитального ремонта.
Таким образом, финансовая помощь Японии с начала полномасштабной войны превысила $3 млрд и она стала третьей крупнейшей страной-донором Украины после США и Канады, уточнил народный депутат Ярослав Железняк.
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