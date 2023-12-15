Япония подставила плечо Украине, пока задерживаются деньги от США и Евросоюза

Фото: depositphotos.com

Всемирный банк вечером в четверг, 14 декабря, объявил о выделении Украине $1,34 млрд в рамках проекта PEACE на выплату заработной платы учителям и работникам служб по чрезвычайным ситуациям, пенсий и поддержку внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила пресс-служба ВБ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Финансирование состоит из четырех частей:

→ льготного займа в размере $1,086 млрд, подкрепленного кредитными средствами из фонда ADVANCE, поддерживаемого Японией;

→ гранта $190 млн из целевого фонда URTF;

→ гранта $20 млн от Швейцарии;

→ гранта в $50 млн от США.

Деньги будут перечислены Украине после того, как Всемирный банк получит соответствующее подтверждение приемлемых расходов.

Вместе с одобренным сегодня пакетом помощи Всемирный банк уже мобилизовал более $39 млрд экстренного финансирования в поддержку Украины, в том числе обязательства и гарантии доноров таких стран, как США, Япония, Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Испания, Германия, Канада, Швейцария, Швеция, Дания, Австрия, Финляндия, Исландия, Ирландия, Индонезия, Литва, Латвия, Бельгия и Республика Корея.

С ноября Украина перестала получать гранты от Соединенных Штатов, которые уже два месяца не могут утвердить новую помощь. Поэтому в ноябре в госбюджет Украины поступило около $2 млрд внешнего финансирования. Это самая маленькая сумма за последние полгода.

14 декабря Венгрия заблокировала новую финансовую помощь Украине от Евросоюза.

Собственных поступлений Украине хватает только на военную кампанию.

Читайте также: Министр финансов США: Нельзя допустить, чтобы Украина проиграла, потому что ей не хватило денег