Японія підставила плече Україні, поки затримуються гроші від США і Євросоюзу

Україна отримає $1,34 млрд на зарплати та пенсії, більшість суми забезпечує Японія

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Світовий банк ввечері в четвер, 14 грудня, оголосив про виділення Україні $1,34 млрд в межах проєкту PEACE на виплату заробітної плати вчителям та працівникам служб з надзвичайних ситуацій, пенсій та підтримку внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила пресслужба СБ.

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Фінансування складається з чотирьох частин:

→ пільгової позики в розмірі $1,086 млрд, підкріпленої кредитними коштами з фонду ADVANCE, який підтримується Японією;

→ гранту $190 млн з цільового фонду URTF;

→ гранту $20 млн від Швейцарії;

→ гранту $50 млн від США.

Гроші перерахують Україні після того, як Світовий банк отримає відповідне підтвердження прийнятних витрат.

Разом зі схваленим сьогодні пакетом допомоги Світовий банк вже мобілізував понад $39 млрд екстреного фінансування на підтримку України, включно із зобов'язаннями та гарантіями донорів таких країн, як США, Японія, Велика Британія, Норвегія, Нідерланди, Іспанія, Німеччина, Канада, Швейцарія, Швеція, Данія, Австрія, Фінляндія, Ісландія, Ірландія, Індонезія, Литва, Латвія, Бельгія та Республіка Корея.

З листопада Україна перестала отримувати гранти від Сполучених Штатів, які уже два місяці не можуть затвердити нову допомогу. Через це у листопаді до держбюджету України надійшло близько $2 млрд зовнішнього фінансування. Це найменша сума за останні пів року.

14 грудня Угорщина заблокувала нову фінансову допомогу для України від Євросоюзу.

Власних надходжень Україні вистачає тільки на воєнну кампанію.

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