Україна отримала від Японії $950 млн на відновлення та соціальний захист

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До держбюджету України надійшло $952,4 млн від Японії в межах проєктів Світового банку. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Кошти будуть направлені для відшкодування видатків держбюджету України у сфері відновлення та соціальної допомоги.

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Фінансування складається з гранту Японії на $52,4 млн у межах проєкту "Ремонт житла для відновлення прав та можливостей людей" (HOPE) та кредиту від уряду Японії на $900 млн через проєкт "Інвестиції в соціальний захист" (INSPIRE).

Проєкт INSPIRE фінансується позикою Світового банку у $1,2 млрд із Цільового фонду кредитної допомоги Україні (ADVANCE Ukraine), за підтримки уряду Японії. Проєкт націлений на соціальний захист вразливих верств населення під час та після війни, покращення доступу до соціальної допомоги та послуг.

Метою проєкту HOPE є відновлення інфраструктури на постраждалих від бойових дій територіях. Через проєкт виділяються гроші власникам житла на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які отримали помірні ушкодження та не потребують капітального ремонту.

Таким чином, фінансова допомога Японії з початку повномасштабної війни перевищила $3 млрд і вона стала третьою найбільшою країною-донором України після США та Канади, уточнив народний депутат Ярослав Железняк.

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