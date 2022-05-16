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Украина получила от Японии льготный кредит на $100 млн для поддержки населения

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 17:19
Украина получила от Японии льготный кредит на $100 млн для поддержки населения - Фото
Министр финнсов Сергей Марченко (Фото: пресс-служба Минфина)

Министр финансов Сергей Марченко и президент Японского агентства международного сотрудничества "Джайка" (JICA) Акихико Танака подписали кредитное соглашение по предоставлению Украине кредита в размере $100 млн  на льготных условиях. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.   

Срок погашения кредита – 30 лет, льготный период – 10 лет, процентная ставка – 1% годовых. 

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"Льготный кредит в 13 млрд иен, являющийся первой частью согласованной финансовой помощи Японии, будет направлен в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов, в первую очередь на поддержку наиболее незащищенного населения Украины", – прокомментировал Сергей Марченко. 

В подписанном соглашении речь идет о бюджетной поддержке стабилизации ситуации в Украине, в частности, обеспечении первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержку внутренне перемещенных лиц и других приоритетных расходов. 

  • 28 апреля было подписано соглашение в форме обмена нотами между правительством Украины и Японии о привлечении кредита JICA. 

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Роман Брыль
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