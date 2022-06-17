Украина получила первую выплату из фонда поддержки МВФ. Это $770 млн от Канады

В госбюджет Украины поступил 1 млрд канадских долларов ($773 млн) кредита на льготных условиях от Канады. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Это первые средства, которые Украина получила через механизм административного счета Международного Валютного Фонда. Срок погашения кредита – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых.

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Средства будут направлены в госбюджет для финансирования приоритетных расходов, в частности на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных расходов.

В апреле 2022 года Международный Валютный Фонд принял решение о создании административного счета для зачисления средств в виде части Специальных прав заимствований (СПЗ) от стран-доноров в пользу Украины.

Все привлеченные средства с использованием данного счета должны направляться на поддержание финансовой стабильности Украины в форме грантов или кредитов.

Канада стала первой страной, выделившей средства для спецсчета МВФ в поддержку Украины.

"Я благодарен правительству Канады и лично вице-премьер-министру, министру финансов Канады Христе Фриланд за непреклонную поддержку Украины в борьбе за нашу свободу. Принятое решение в очередной раз демонстрирует неизменное лидерство Канады в помощи украинскому народу и своевременную поддержку Украины", – прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко.

О том, что на базе МВФ формируется фонд поддержки Украины, стало известно в середине марта. 8 апреля Канада согласилась выделить почти $800 млн в фонд поддержки Украины. 9 апреля совет директоров МВФ согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине.

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