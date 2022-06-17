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Украина получила первую выплату из фонда поддержки МВФ. Это $770 млн от Канады

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 13:01
Украина получила первую выплату из фонда поддержки МВФ. Это $770 млн от Канады - Фото
Фото: depositphotos.com

В госбюджет Украины поступил 1 млрд канадских долларов ($773 млн) кредита на льготных условиях от Канады. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.    

Это первые средства, которые Украина получила через механизм административного счета Международного Валютного Фонда. Срок погашения кредита – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых.  

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Средства будут направлены в госбюджет для финансирования приоритетных расходов, в частности на обеспечение первоочередных социальных и гуманитарных расходов. 

В апреле 2022 года Международный Валютный Фонд принял решение о создании административного счета для зачисления средств в виде части Специальных прав заимствований (СПЗ) от стран-доноров в пользу Украины.  

Все привлеченные средства с использованием данного счета должны направляться на поддержание финансовой стабильности Украины в форме грантов или кредитов. 

Канада стала первой страной, выделившей средства для спецсчета МВФ в поддержку Украины. 

"Я благодарен правительству Канады и лично вице-премьер-министру, министру финансов Канады Христе Фриланд за непреклонную поддержку Украины в борьбе за нашу свободу. Принятое решение в очередной раз демонстрирует неизменное лидерство Канады в помощи украинскому народу и своевременную поддержку Украины", – прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко.   

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Христя Фриланд МВФ канада финансовая помощь украине льготный кредит
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