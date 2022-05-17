Украина получит 150 млн евро поддержки от Германии на восстановление инфраструктуры

Кабинет министров одобрил постановление о привлечении льготного кредита в размере до 150 млн евро от немецкого государственного Кредитного учреждения для восстановления (KfW). Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Кредит предоставлен сроком на 15 лет с учетом отсрочки первого платежа на 5 лет со дня заключения соглашения.

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"Украина получит дополнительные 150 млн евро финансовой поддержки от Германии, что увеличивает общий размер такой поддержки от ФРГ до 300 млн евро. Эти средства будут направлены на поддержку наших граждан и восстановление критической инфраструктуры", – уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера, финансовая поддержка международных партнеров Украины с 24 февраля составила более $5 млрд.

16 мая Украина получила от Японии льготный кредит на $100 млн для поддержки населения.

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Роман Брыль

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