Украина получит грант $4,5 млрд от Всемирного банка

Украина получит грант $4,5 миллиарда от США в рамках финансирования Всемирного банка, информирует Правительственный портал.

Соответствующее соглашение подписал Министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи.

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Денежные средства пойдут на пенсионные выплаты и отдельные программы государственной социальной помощи, такие как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, инвалидов, переселенцев, а также на оплату медицинских услуг по программе медгарантий.

25 октября Евросоюз согласился финансировать Украину на уровне 1,5 млрд евро в месяц.

Наталія Софієнко

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