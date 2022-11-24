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Украина получит грант $4,5 млрд от Всемирного банка

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 21:45
Украина получит грант $4,5 млрд от Всемирного банка - Фото
Всемирный банк (Фото - EPA)

Украина получит грант $4,5 миллиарда от США в рамках финансирования Всемирного банка, информирует Правительственный портал.

Соответствующее соглашение подписал Министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи.

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Денежные средства пойдут на пенсионные выплаты и отдельные программы государственной социальной помощи, такие как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, инвалидов, переселенцев, а также на оплату медицинских услуг по программе медгарантий.

Наталія Софієнко
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