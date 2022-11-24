Украина получит грант $4,5 млрд от Всемирного банка
24.11.2022, 21:45
Всемирный банк (Фото - EPA)
Украина получит грант $4,5 миллиарда от США в рамках финансирования Всемирного банка, информирует Правительственный портал.
Соответствующее соглашение подписал Министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Денежные средства пойдут на пенсионные выплаты и отдельные программы государственной социальной помощи, такие как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, инвалидов, переселенцев, а также на оплату медицинских услуг по программе медгарантий.
- 25 октября Евросоюз согласился финансировать Украину на уровне 1,5 млрд евро в месяц.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии