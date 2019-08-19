Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украина попала в пятерку стран с быстрым ростом рынка фрилансеров

Украина попала в пятерку стран с быстрым ростом рынка фрилансеров
19.08.2019, 14:28

Количество украинцев, работающих на аутсорсинге, выросло на 30%, а их доходы - на 36%

Украина по итогам второго квартала заняла пятое место в рейтинге стран по росту рынка фриланса, свидетельствует доклад американской финансовой компании Payoneer.

Рейтинг основан на данных 300 000 фрилансеров и работающих на аутсорсинге специалистов, которые пользуются услугами компании.

Топ-10 выглядит так:

1. США (рост - 78%);

2. Великобритания (59%);

3. Бразилия (48%);

4. Пакистан (47%);

5. Украина (36%);

6. Филиппины (35%);

7. Индия (29%);

8. Бангладеш (27%);

9. Россия (20%);

10. Сербия (19%).

По данным Payoneer, количество украинцев, работающих на аутсорсинге, по сравнению со вторым кварталом прошлого года выросло на 30%.

Индекс Global Gig Economy от платежной платформы Payoneer свидетельствует, что доходы украинских фрилансеров выросли на 36%.

Как пишет Forbes со ссылкой на представителя Payoneer, росту фриланса в Украине способствует "особый режим налогообложения для IT-аутсорса и продуктовых компаний, который лишает их НДС, а также помогает нанимать фрилансеров без подоходного налога в качестве субподрядчиков". Этому также способствует упрощение контроля обмена валют для такого рода компаний.

"На некоторых рынках, таких как Украина и Индия, некоторые фрилансеры подходят к сфере с позиции предпринимателя, отдавая свои проекты на фактическое выполнение дешевым подрядчикам в других странах", - отмечает издание.

На более зрелых рынках - США и Великобритания - компании, когда сотрудничают с фрилансерами, хотят снизить свои риски, именно поэтому фриланс продолжает расти очень быстрыми темпами, сказал изданию Эял Молдаван, генеральный менеджер Payoneer.

Читайте также: ФОП неприкасаемый. 7 первых идей Слуги народа в борьбе с уклонением от налогов

Напишите нам
IT-аутсорсинг Payoneer фриланс в Украине
Комментарии
Последние новости
 