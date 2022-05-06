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Украина попросила у соседних стран данные о деньгах граждан, выехавших во время войны

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 15:49
Украина попросила у соседних стран данные о деньгах граждан, выехавших во время войны - Фото
Фото: EPA

Государственные органы Украины обратились к соседним странам с просьбой предоставить информацию о деньгах граждан, выехавших во время войны. Об этом рассказал в интервью LIGA.net директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник.

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Запросы были направлены в Польшу, Словакию, Румынию, Венгрию, Молдову 5 апреля, но ответов пока не последовало.

"Будут вопросы к тем, кто не декларировал вывоз из Украины, но декларировал при ввозе в европейские страны и таким образом легализовал деньги. Если деньги вывозились в объемах, которые никогда их владельцем не декларировались, возникает вопрос о происхождении средств. А это уголовное производство", – сказал Мельник.

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БЭБ интересуют не все беженцы.

"Мы установили порог задекларированной суммы, владельцы которой нас интересуют, и мы просим предоставлять по ним информацию. Извините, но какой именно порог, говорить не буду", – сказал Мельник.

По его словам, у БЭБ есть информация о том, что только за первый месяц войны из Украины "в чемоданах" вывезли более 1 млрд евро.

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Андрей Водяный
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вадим мельник БЭБ беженцы из Украины
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