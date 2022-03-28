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Украина потеряла $565 млрд из-за российского вторжения – министр экономики

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 13:32
Украина потеряла $565 млрд из-за российского вторжения – министр экономики - Фото
Юлия Свириденко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Сумма единоразовых потерь, которые понесла Украина от российского вторжения, составляет $564,9 млрд. Об этом сообщила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко.

Министр уточнила, что существует по меньшей мере два способа подсчета экономических потерь Украины. Первый – это оценка потерь от непосредственных разрушений. Второй – расчет потерь от общего влияния боевых действий, то есть всех последствий, включая ухудшение экономической ситуации в государстве, рост безработицы, блокирование торговли, снижение потребительского спроса и т.д. 

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В настоящее время структура потерь следующая: 

- $119 млрд – потери инфраструктуры (разрушены и повреждены почти 8 000 км дорог, десятки железнодорожных станций, аэропорты). 

- $112 млрд – потери ВВП в 2022 году. 

- $90,5 млрд – потери гражданского населения (10 млн кв. м жилья, 200 000 автомобилей, продовольственное обеспечение 5 млн человек). 

- $80 млрд – потери предприятий и организаций. 

- $54 млрд  – потери прямых инвестиций в украинскую экономику. 

- $48 млрд  – потери государственного бюджета. 

"Каждый день цифры меняются и, к сожалению, они растут. Именно поэтому Украина, несмотря на все препятствия, будет добиваться взыскания с агрессора компенсационных выплат. Как по судебным решениям, так и за счет передачи нашему государству замороженных активов России", – резюмировала Свириденко. 

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Роман Брыль
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