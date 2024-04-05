Украина потеряла до $400 млн импорта из-за блокады границы в феврале — оценка НБУ

Фото: ЕРА

В феврале не произошло традиционного для этого месяца роста импорта товаров из-за возобновления блокады западных границ. Потери импорта в феврале составили $350-$400 млн, говорится в макроэкономическом обзоре Национального банка за апрель.

Больше всего сократился импорт продовольственных товаров, промышленных изделий и древесины.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

При этом произошел рост импорта нефтепродуктов и отдельной химической продукции (удобрений и фармацевтики). Это может свидетельствовать о более низкой интенсивности блокировки границ для автомобильных перевозок товаров военного назначения и переориентации этих закупок на другие торговые и транспортные пути, отмечают в НБУ.

Источник: НБУ

Польские фермеры с 9 февраля начали общенациональный протест, заблокировав дороги по всей стране, в том числе ведущие к границе с Украиной. Они начали препятствовать движению транспорта на пунктах пропуска из Украины, высыпали украинское зерно из грузовиков и вагонов.

В конце марта премьер-министр Денис Шмыгаль провел в Варшаве встречу с главой польского правительства Дональдом Туском, на которой обсуждалось, в том числе, снятие блокады границы. Переговоры не дали конкретных результатов. Блокада пунктов пропуска на границе продолжается.

Ущерб 700 000 евро на компанию: ЕБА оценила влияние блокады границы на украинский бизнес.

Блокада границы с Польшей: что происходит на КПП и есть ли результаты переговоров.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем