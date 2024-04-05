Україна втратила до $400 млн імпорту через блокаду кордону в лютому — оцінка НБУ
Фото: ЕРА

У лютому не відбулося традиційного для цього місяця зростання імпорту товарів через поновлення блокади західних кордонів. Втрати імпорту в лютому становили $350-$400 млн, йдеться у макроекономічному огляді Національного банку за квітень.

Найбільше знизився імпорт продовольчих товарів, промислових виробів та деревини.

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Водночас відбулося зростання імпорту нафтопродуктів та окремої хімічної продукції (добрив та фармацевтики). Це може свідчити про нижчу інтенсивність блокування кордонів для автомобільних перевезень товарів військового призначення і переорієнтацію цих закупівель на інші торгові та транспортні шляхи, зазначають у НБУ.

Україна втратила до $400 млн імпорту через блокаду кордону в лютому — оцінка НБУ
Джерело: НБУ

Польські фермери з 9 лютого розпочали загальнонаціональний протест, заблокувавши дороги у всій країні, зокрема ті, що ведуть до кордону з Україною. Вони почали перешкоджати руху транспорту на пунктах пропуску з України, висипали українське зерно з вантажівок та вагонів.

Наприкінці березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів у Варшаві зустріч із головою польського уряду Дональдом Туском, на якій обговорювалося, зокрема, зняття блокади кордону. Переговори не дали конкретних результатів. Блокада пунктів пропуску на кордоні продовжується.

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