Украина привлекает еще $500 млн кредита на бюджетные расходы
Кабмин одобрил привлечение четвертого дополнительного финансирования в размере $500 млн от Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.
Срок погашения кредита – 18,5 лет с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка – 0,25% годовых (начисляется на неиспользованную часть кредита).
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Привлеченные средства направят на возмещение расходов госбюджета на выплаты социальной помощи семьям с детьми, заработной платы учителям ВУЗов и коммунальщикам.
Кредит выделяется в рамках проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине", который стартовал с июня 2022 года. Общий объем привлеченных средств составляет $10,8 млрд и 1,4 млрд евро.
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