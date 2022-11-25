Украина привлекает еще $500 млн кредита на бюджетные расходы

Кабмин одобрил привлечение четвертого дополнительного финансирования в размере $500 млн от Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Срок погашения кредита – 18,5 лет с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка – 0,25% годовых (начисляется на неиспользованную часть кредита).

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Привлеченные средства направят на возмещение расходов госбюджета на выплаты социальной помощи семьям с детьми, заработной платы учителям ВУЗов и коммунальщикам.

Кредит выделяется в рамках проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине", который стартовал с июня 2022 года. Общий объем привлеченных средств составляет $10,8 млрд и 1,4 млрд евро.

24 ноября Всемирный банк объявил о гранте Украине в $4,5 млрд.

24 ноября Европарламент одобрил кредит Украине на 18 млрд евро. Слово – за Советом ЕС.

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Роман Бриль

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