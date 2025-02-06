Украина продала товаров за рубеж на $3,1 млрд в январе. Импорт упал на $1 млрд
В январе Украина экспортировала товаров на сумму $3,1 млрд, что на $300 млн меньше, чем в январе прошлого года, и на $117 млн по сравнению с декабрем. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.
"Логистика остается критически важной, и морской транспорт сыграл здесь ключевую роль, обеспечив экспорт 6,6 млн тонн товаров. Поэтому дальнейшая нормализация работы украинских морских портов крайне важна для поддержки и увеличения этих объемов", — написала министр в соцсетях.
Украина больше всего экспортировала в январе — это:
- кукуруза ($521 млн, или 2,5 млн тонн);
- масло подсолнечное ($426 млн, или 378 000 тонн);
- руда и концентраты железные ($247 млн, или 3,1 млн тонн);
- пшеница ($188 млн, или 891 000 тонн);
- провода изолированные, кабели ($104 млн, или 6000 тонн);
- соевые бобы ($90 млн, или 223 000 тонн)
Европейский Союз остается главным торговым партнером Украины с объемом экспорта в $1,8 млрд в январе.
Экспорт в другие страны мира, кроме стран ЕС, составил $1,3 млрд, среди которых лидерами являются Египет, Турция, Китай и США.
Импорт в Украину в денежном выражении сократился на $1,04 млрд (-16,9%) по сравнению с декабрем 2024 года.
"Экспорт основных товаров с добавленной стоимостью остается стабильным, а некоторые даже демонстрируют рост. Поэтому мы оптимистично настроены относительно возобновления наблюдавшихся в прошлом году темпов роста экспорта в ближайшие месяцы", — резюмировала Свириденко.
- В 2024 году в Украину завезли товаров на $71 млрд. Вырос импорт из Китая.
- В январе 2025 года Украина вдвое увеличила импорт свинины в начале года. Возобновила экспорт в Грузию.