Украина продала товаров за рубеж на $3,1 млрд в январе. Импорт упал на $1 млрд

Евросоюз остается главным торговым партнером Украины с объемом экспорта в $1,8 млрд в январе

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В январе Украина экспортировала товаров на сумму $3,1 млрд, что на $300 млн меньше, чем в январе прошлого года, и на $117 млн по сравнению с декабрем. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

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"Логистика остается критически важной, и морской транспорт сыграл здесь ключевую роль, обеспечив экспорт 6,6 млн тонн товаров. Поэтому дальнейшая нормализация работы украинских морских портов крайне важна для поддержки и увеличения этих объемов", — написала министр в соцсетях.

Украина больше всего экспортировала в январе — это:

кукуруза ($521 млн, или 2,5 млн тонн);

масло подсолнечное ($426 млн, или 378 000 тонн);

руда и концентраты железные ($247 млн, или 3,1 млн тонн);

пшеница ($188 млн, или 891 000 тонн);

провода изолированные, кабели ($104 млн, или 6000 тонн);

соевые бобы ($90 млн, или 223 000 тонн)

Европейский Союз остается главным торговым партнером Украины с объемом экспорта в $1,8 млрд в январе.

Экспорт в другие страны мира, кроме стран ЕС, составил $1,3 млрд, среди которых лидерами являются Египет, Турция, Китай и США.

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Импорт в Украину в денежном выражении сократился на $1,04 млрд (-16,9%) по сравнению с декабрем 2024 года.

"Экспорт основных товаров с добавленной стоимостью остается стабильным, а некоторые даже демонстрируют рост. Поэтому мы оптимистично настроены относительно возобновления наблюдавшихся в прошлом году темпов роста экспорта в ближайшие месяцы", — резюмировала Свириденко.