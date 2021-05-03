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Украина разместила евробонды на $1,25 млрд: география крупнейших инвесторов

03.05.2021, 13:40
Украина разместила евробонды на $1,25 млрд: география крупнейших инвесторов - Фото
Фото: unsplash.com

Украина 30 апреля провела расчеты по новому выпуску облигаций внешних государственных займов (еврооблигаций) на сумму $1,25 млрд с погашением в 2029 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что 4 мая еврооблигации будут включены в официальный список и допущены к торгам на главном рынке биржи London Stock Exchange. Это первое размещение суверенных еврооблигаций Украины на Лондонской фондовой бирже.

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Доходность еврооблигаций была установлена ​​на уровне 6,875%. Заявки были получены от 223 инвесторов на сумму более $3,3 млрд. Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (84%), хедж-фондов (9%), страховых и пенсионных фондов (5%) и банков (2%).

Наибольший спрос был со стороны инвесторов из Великобритании, США и стран Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций нового выпуска – их доли составили 42%, 34% и 21% соответственно. Инвесторы из Азии, Ближнего Востока и Северной Африки купили 3% размещения.

Средства от нового выпуска еврооблигаций были перечислены на счет Государственного казначейства и будут использованы для финансирования госбюджета.

  • На фоне новости о запланированном отводе российских войск от границы с Украиной, украинские еврооблигации подорожали на 0,8−2,3 процентных пункта в зависимости от даты погашения.

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Юрий Тарасовский
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