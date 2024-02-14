Украина сократила экспорт до $36 млрд в 2023 году. Импорт вырос на 15% – Госстат

Товарооборот Украины за 2023 год составил $99,8 млрд

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Украина экспортировала товаров на $36,1 млрд за 2023 год, что на 18% меньше показателя предыдущего года. Данные опубликовала Государственная служба статистики.

Импорт в Украину вырос на 14,9% до $63,5 млрд в 2023 году.

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Отрицательное сальдо торгового баланса составило $27,3 млрд. В 2022 году отрицательное сальдо – $11,1 млрд.

Товарооборот Украины за 2023 год составил $99,8 млрд.

Больше всего Украина экспортировала зерно ($8,3 млрд, -8,8% по сравнению с 2022 годом), жиры и масла ($5,6 млрд, -5%).

Основные позиции импорта — транспорт ($6,9 млрд, +33%), и ядерные реакторы, котлы, машины ($5,3 млрд, +26%).

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,57 (за 2022 год – 0,80).

Источник: Госстат

Польша осталась крупнейшим экспортным партнером Украины, несмотря на блокаду границы.

В январе 2024 года Украина вышла на довоенные объемы экспорта морем.

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