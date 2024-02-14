Україна скоротила експорт до $36 млрд у 2023 році. Імпорт зріс на 15% – Держстат

Товарообіг України за 2023 рік склав $99,8 млрд

Фото: depositphotos.com

Україна експортувала товарів на $36,1 млрд за 2023 рік, що на 18% менше за показник попереднього року. Дані опублікувала Державна служба статистики.

Імпорт в Україну зріс на 14,9% до $63,5 млрд у 2023 році.

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Негативне сальдо торговельного балансу становило $27,3 млрд. У 2022 році негативне сальдо – $11,1 млрд.

Товарообіг України за 2023 рік склав $99,8 млрд.

Найбільше Україна експортувала зерно ($8,3 млрд, -8,8% порівняно з 2022 роком), жири та олії ($5,6 млрд, -5%).

Основні позиції імпорту – транспорт ($6,9 млрд, +33%), ядерні реактори, котли, машини ($5,3 млрд, +26%).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,57 (за 2022 рік – 0,80).

Джерело: Держстат

Польща залишилася найбільшим експортним партнером України, попри блокаду кордону.

У січні 2024 року Україна вийшла на довоєнні обсяги експорту морем.

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