Польща залишилася найбільшим експортним партнером України, попри блокаду кордону

Товарообіг України за січень зріс до $8,5 млрд

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Україна найбільше експортувала товарів до Польщі (на $568 млн) у січні 2024 року, попри те, що в період з 4 до 17 січня польські фермери періодично блокували пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Дані опублікувала Державна митна служба.

До трійки найбільших експортних партнерів України у січні також увійшли Іспанія ($322 млн) та Китай ($305 млн). Загалом Україна експортувала товарів у перший місяць року на $3,4 млрд.

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Основними позиціями українського експорту є продовольчі товари ($2,2 млрд), метали та вироби з них ($362 млн), мінеральні продукти ($312 млн).

Україна імпортувала товарів на $5,1 млрд у січні, найбільше з Китаю ($1,1 млрд), Польщі ($568 млн) та Німеччини ($388 млн).

В основному це машини та обладнання ($1,9 млрд), продукція хімічної промисловості ($868 млн), продовольчі товари ($659 млн).

Товарообіг України за січень склав $8,5 млрд, що на 7% більше за показник січня 2023 року.

Джерело: Держмитниця

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