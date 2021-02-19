Украина сократила импорт товаров из России на 35% в 2020 году – Госстат

Объем импорта российских товаров в Украину сократился на 35% до $4,5 млрд в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Экспорт украинских товаров в Россию уменьшился на 16,6% до $2,7 млрд за отчетный период.

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По словам заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Качки импорт товаров из стран СНГ в Украину упал на 29% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом.

"В целом, когда-то доминирующее в нашей торговле СНГ имеет в структуре украинского импорта 15,6%, а РФ – 8,4%. Благодаря росту украинского экспорта на 98% Китай занимает в структуре нашей торговли большую долю, нежели все страны СНГ", – добавил замминистра.

Крупнейшим торговым партнером Украины остается Европейский Союз. На ЕС приходится 40,7% торгового оборота Украины, не смотря на сокращение импорта (на 6,2% в 2020 году) и экспорта (на 11,3%).

Доля США в торговом обороте Украины остается на уровне 2019 года: 3,8% от общего объема товарооборота, 2% от экспорта и 5,5% от импорта.

Торговый оборот с Турцией вырос всего на 0,2 п.п. за прошлый год, и составил 4,7% от общего объема.

12 января Государственная таможенная служба сообщила, что внешний товарооборот Украины по итогам 2020 года составил $103 млрд, что на $7 млрд меньше показателя 2019 года. В топ-3 стран, импортировавших в Украину товаров в 2020 году вошли: Китай ($8,3 млрд), Германия ($5,1 млрд) и Россия ($4,6 млрд). Больше всего Украина экспортировала товаров в Китай ($7,1 млрд), Польшу ($3,3 млрд) и Россию ($2,7 млрд).

3 февраля 2021 года Россия вышла на второе место по импорту товаров в Украину в январе.

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Роман Брыль

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