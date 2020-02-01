Украина улучшила позицию в мировом рейтинге кредитных рисков

Впервые Украина перешла из седьмой в шестую группу в рисковой классификации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР/OECD).
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, классификация ОЭСР была опубликована 31 января.
Из 201 страны, которые подпадают под классификацию рисковых, свои позиции улучшили также Косово и Сербия.
В Минфине отмечают, что улучшение позиции положительно скажется на украинских компаниях, работающих с внешними рынками. "Уменьшение рисков в отношении последних автоматически приведет к уменьшению стоимости страхования их рисков, увеличению для них кредитных линий на более выгодных условиях", - уверены в министерстве.
Классификация стран в зависимости от степени территориального риска проводится ОЭСР на основании результатов эконометрической модели, которая обрабатывает актуальные данные Международного валютного фонда и Всемирного банка о финансовой и экономической ситуации классифицированной страны, а также данные об опыте платежей экспортных кредитных страховых компаний стран - участников ОЭСР.
Классификация ОЭСР является одним основных блоков правил Соглашения о минимальных ставках премий за кредитный риск. Она производится исключительно с целью установления минимальных премиальных ставок для транзакций, поддерживаемых в соответствии с Соглашением, и публикует для того, чтобы любая страна, не являющаяся членом ОЭСР или участником Соглашения, могла соблюдать эти правила.
Кроме того, эта классификация не является классификацией суверенных рисков и поэтому не должна сравниваться с классификациями суверенных рисков частных рейтинговых агентств.