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Украина улучшила позицию в мировом рейтинге кредитных рисков

Украина улучшила позицию в мировом рейтинге кредитных рисков
01.02.2020, 14:15

Согласно рисковой классификации ОЭСР, Украина перешла из седьмой в шестую группу

Впервые Украина перешла из седьмой в шестую группу в рисковой классификации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР/OECD).

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, классификация ОЭСР была опубликована 31 января.

Из 201 страны, которые подпадают под классификацию рисковых, свои позиции улучшили также Косово и Сербия.

В Минфине отмечают, что улучшение позиции положительно скажется на украинских компаниях, работающих с внешними рынками. "Уменьшение рисков в отношении последних автоматически приведет к уменьшению стоимости страхования их рисков, увеличению для них кредитных линий на более выгодных условиях", - уверены в министерстве.

Классификация стран в зависимости от степени территориального риска проводится ОЭСР на основании результатов эконометрической модели, которая обрабатывает актуальные данные Международного валютного фонда и Всемирного банка о финансовой и экономической ситуации классифицированной страны, а также данные об опыте платежей экспортных кредитных страховых компаний стран - участников ОЭСР.

В ОЭСР создана в 1948 году, в нее входит 35 развитых стран. ОЭСР считается третьим по влиятельности экономическим учреждением в мире наряду с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

Классификация ОЭСР является одним основных блоков правил Соглашения о минимальных ставках премий за кредитный риск. Она производится исключительно с целью установления минимальных премиальных ставок для транзакций, поддерживаемых в соответствии с Соглашением, и публикует для того, чтобы любая страна, не являющаяся членом ОЭСР или участником Соглашения, могла соблюдать эти правила.

Кроме того, эта классификация не является классификацией суверенных рисков и поэтому не должна сравниваться с классификациями суверенных рисков частных рейтинговых агентств.

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