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Moody's улучшило прогноз по кредитному рейтингу Украины

Moody
25.11.2019, 07:54

Агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг Украины на уровне Caa1 и улучшило прогноз

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг на уровне Caa1. При этом агентство улучшило прогноз со "стабильного" на "позитивный", говорится в сообщении на официальном сайте.

"Подтверждение рейтингов Украины на уровне Caa1 отражает значительную внешнюю уязвимость, хотя и показывает признаки улучшения", - говорится в сообщении.

Среди факторов, повлиявших на улучшение прогноза, в агентстве называют восстановление валютных резервов Украины, которые снижают внешнюю уязвимость в контексте крупных внешних выплат, а также улучшение макроэкономической стабильности Украины и перспективы возобновления реформ.

Moody's также подтвердило рейтинг Ca по еврооблигациям на сумму $3 млрд, которые Украина продала России в декабре 2013 года. Сейчас в английских судах идут разбирательства по этим бондам, погашение по которым было остановлено из-за вооруженного конфликта.

Кроме того, неизменными остались и долгосрочные страховые потолки в иностранной валюте и депозиты Украины на уровне B3 и Caa2 соответственно, краткосрочные потолки - на уровне "Not Prime" (NP). Предельные страновые потолки для облигаций и депозитов в гривне также не изменились и остались на уровне B3.

Аналитики агентства считают, что новая программа с МВФ, которая сейчас находится на стадии согласования, не только укрепит суверенный рейтинг, но поможет разблокировать финансирование со стороны других международных организаций, включая Европейский Союз и Всемирный банк, и "улучшит доступ на международные рынки капитала".

 

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Moody's кредитный рейтинг
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