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05.07.2019, 09:46

Moody's ухудшило прогноз для банковской системы Украины

Moody

Moody's увидело риски в росте потребительского кредитования в Украине

Международное рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз для банковской системы Украины с "позитивного" на "стабильный", указав на риски, связанные с ростом потребительского кредитования.

Аналитики агентства считают, что быстро растущие потребительские кредиты могут создадать риски для качества активов при замедлившихся темпах экономического роста.

По оценкам Moody’s, количество проблемных кредитов в банковской системе Украины снизится до 54% к концу 2020 года. На конец 2018-го их было 69%.

Агентство отмечает, что стабильность украинской экономики и финансовой системы будет зависеть от дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом.

4 июля в Национальном банке Украины сообщили, что заканчивают работу над документом, который обяжет банки избавиться от проблемных кредитов.

Миссия МВФ завершила работу в Украине в мае, но готова вернуться в Киев после выборов и формирования нового правительства.

Украина ведет активные переговоры с МВФ по поводу новой программы финансирования. 

Подготовка к новой программе, по словам президента Владимира Зеленского, начнется июле.

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Теги: Moody's, кредитование, финансовая система, банковский сектор
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