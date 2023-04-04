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Украина увеличила доходы бюджета: отчет Минфина за март

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 10:20
Украина увеличила доходы бюджета: отчет Минфина за март - Фото
Фото: depositphotos.com

В марте в общий фонд государственного бюджета поступило 152,2 млрд грн, тогда как расходы составили 225,2 млрд грн. Об этом сообщило Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.

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По сравнению с февралем, государственные доходы увеличились на 15%.

Наибольший рост продемонстрировал налог на прибыль предприятий, который в марте принес 26,2 млрд грн (в 3,5 раза больше, чем в феврале). Также увеличились поступления от импортного налога на добавленную стоимость, акциза и ренты.

Доля международной грантовой помощи в общем фонде государственного бюджета снизилась с 39% (51,4 млрд грн) в феврале до 30% (45,8 млрд грн) в марте.

Дефицит общего фонда, покрываемый заимствованиями, в марте составил около 73 млрд грн.

С начала года сумма заимствований превысила 400 млрд грн, или 83,7% от плана на этот период.

Андрій Водяний
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Минфин бюджет-2023
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