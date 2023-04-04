Украина увеличила доходы бюджета: отчет Минфина за март

В марте в общий фонд государственного бюджета поступило 152,2 млрд грн, тогда как расходы составили 225,2 млрд грн. Об этом сообщило Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По сравнению с февралем, государственные доходы увеличились на 15%.



Наибольший рост продемонстрировал налог на прибыль предприятий, который в марте принес 26,2 млрд грн (в 3,5 раза больше, чем в феврале). Также увеличились поступления от импортного налога на добавленную стоимость, акциза и ренты.

Доля международной грантовой помощи в общем фонде государственного бюджета снизилась с 39% (51,4 млрд грн) в феврале до 30% (45,8 млрд грн) в марте.

Дефицит общего фонда, покрываемый заимствованиями, в марте составил около 73 млрд грн.

С начала года сумма заимствований превысила 400 млрд грн, или 83,7% от плана на этот период.

21 марта Украина увеличила государственный бюджет на 537 млрд грн. После увеличения расходы государственного бюджета впервые превысят 3 трлн грн.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.