Украина увеличила расходы на оборону в пять раз: как изменился бюджет во время войны

Государственные расходы на оборону из-за войны увеличились в пять раз. За пять месяцев 2022 года они составили 235,3 млрд грн, тогда как год назад было менее 46 млрд грн, сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

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Вдвое выросли расходы на правоохранительные органы – почти до 116 млрд грн. Расходы на социальную защиту и социальное обеспечение увеличились на 16% – до 166,5 млрд грн.

"Главные расходы сейчас – это оборонка и социалка… Все остальное по остаточному принципу", — прокомментировал Железняк эти данные.

Расходы на экономику за пять месяцев упали почти вдвое – до 18 млрд грн, на спорт и духовность – на 12% – до 3,5 млрд грн, на охрану окружающей среды – на 5% – до 1,46 млрд грн.

В начале апреля премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что день войны стоит Украине 2 млрд грн с точки зрения расходов госбюджета.

Министр финансов Сергей Марченко в начале июня заявил, что военный бюджет составляет три четверти всего бюджета Украины.

Андрей Водяный

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