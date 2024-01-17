Украина увеличила сборы акцизного налога на 25 млрд грн за год

Дополнительные поступления от акцизного налога достигнуты за счет товаров, произведенных в Украине

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Поступления в общий фонд государственного бюджета акцизного налога с произведенных в Украине и импортных подакцизных товаров составили 103,4 млрд грн в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Это на 15,5% больше, чем планировало Министерство финансов и на 31,8% (25 млрд грн) больше, чем за 2022 год.

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Выполнение показателей доходов достигнуто за счет дополнительных поступлений от произведенных в Украине подакцизных товаров.

В частности, табака и табачных изделий – на 14,9 млрд грн, или 32,5% больше плана (46 млрд грн).

Ликероводочной продукции – на 3,7 млрд грн, или +86,5% от плана (4,3 млрд грн).

В декабре 2023 года поступления в госбюджет акцизного налога составило 8,2 млрд грн. Из них дополнительно: табака и табачных изделий – на 1 млрд грн, ликероводочной продукции – на 420 млн грн, винодельческой продукции (без добавления спирта) – на 40 млн грн.

5 декабря 2023 года Гетманцев анонсировал большое повышение акциза на автогаз: "Ставка должна быть 160-170 евро".

16 января 2024 года Верховная Рада ввела акциз на никотиновые паучи.

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