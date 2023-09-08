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Украина увеличила товарооборот до $66 млрд с начала года

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 15:48
Украина увеличила товарооборот до $66 млрд с начала года - Фото
Коллаж - Юлия Виноградская/LIGA.net

Товарооборот Украины вырос до $65,6 млрд за 8 месяцев 2023 года, что на 3% больше, чем за этот период прошлого года. Данные опубликовала Государственная таможенная служба.  

В Украину импортировали товаров на сумму $41,1 млрд, а экспортировали — на $24,5 млрд в январе-августе.

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Облагаемый налогом импорт составил $33,6 млрд, что составляет 82% общих объемов импортируемых товаров.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай — $6,5 млрд, Польша — $4,4 млрд и Турция — $3,4 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $3,4 млрд, Румынию — на $2,6 млрд и Китай — на $1,8 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-августе 2023 года товаров 66% составили следующие категории товаров:

– машины, оборудование и транспорт — $12,3 млрд. При их таможенном оформлении в бюджет уплачено 87,4 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей;

– продукция химической промышленности — $7,4 млрд: в бюджет уплачено 50,6 млрд грн (18% поступлений таможенных платежей);

– топливно-энергетические товары — $7 млрд ( 55,9 млрд грн,17%). 

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

- продовольственные товары — $14,6 млрд;

- металлы и изделия из них — $2,7 млрд;

- машины, оборудование и транспорт — $2,1 млрд.

При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 465,8 млн грн.

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Роман Брыль
товарооборотвнешняя торговляукраинский экспортГостаможняимпорт в украину
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