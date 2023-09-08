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Україна збільшила товарообіг до $66 млрд з початку року

Этот материал также доступен на русском
08.09.2023, 15:48
Україна збільшила товарообіг до $66 млрд з початку року - Фото
Колаж - Юлія Виноградська/LIGA.net

Товарообіг України зріс до $65,6 млрд за 8 місяців 2023 року, що на 3% більше, ніж за цей період минулого року. Дані опублікувала Державна митна служба.

В Україну імпортували товарів на суму $41,1 млрд, а експортували — на $24,5 млрд у січні-серпні.

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Оподатковуваний імпорт склав $33,6 млрд, що становить 82% загальних обсягів  імпортованих товарів..

Країни, з яких найбільше імпортували товарів в Україну: Китай – $6,5 млрд, Польща – $4,4 млрд і Туреччина – $3,4 млрд.

Експортували з України найбільше до Польщі — на $3,4 млрд, Румунії — на $2,6 млрд і Китаю — на $1,8 млрд.

У загальних обсягах завезених у січні-серпні 2023 року товарів 66% склали такі категорії товарів:

– машини, обладнання та транспорт – $12,3 млрд. Під час митного оформлення цих товарів до бюджету сплачено 87,4 млрд грн, що становить 30% надходжень митних платежів;

– продукція хімічної промисловості – $7,4 млрд: до бюджету сплачено 50,6 млрд грн (18% надходжень митних платежів);

– паливно-енергетичні товари – $7 млрд (55,9 млрд грн,17%).

До трійки товарів, що найбільш експортуються з України, увійшли:

– продовольчі товари – $14,6 млрд;

– метали та вироби з них – $2,7 млрд;

– машини, обладнання та транспорт – $2,1 млрд.

Під час митного оформлення експорту товарів, на які встановлено вивізне мито, до бюджету сплачено 465,8 млн грн.

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Роман Бриль
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