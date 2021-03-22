Украина узнала точную сумму первых выплат по ВВП-варрантам
22.03.2021, 13:04
Иллюстративное фото: depositphotos.com
31 мая 2021 года Министерство финансов Украины проведет первую выплату по ВВП-варрантам на сумму около $38 млн.
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Государственная служба статистики подтвердила рост реального ВВП в 2019 году на уровне 3,2%. Это значит, что в конце мая держатели украинских VRI должны получить $38 млн.
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Варрант или VRI – это ценная бумага, дающая держателю право покупать пропорциональное количество акций по оговоренной цене в течение определенного промежутка времени, как правило, по более низкой по сравнению с текущей рыночной ценой. По условиям выпуска VRI, инвесторы претендуют на часть прироста реального ВВП (с учетом инфляции), что превысит показатель в 3% в 2019-2038 годах, при условии, что номинальный ВВП (без учета инфляции) превысит $125,4 млрд.
- В 2015 году Минфин Наталии Яресько выпустил варранты в обмен на списание долга в $3,7 млрд. Эту сделку часто критикуют, называя "налогом на рост" и "бомбой замедленного действия под экономикой". Можно ли считать, что в 2015-м Украина заключила крайне невыгодное для себя соглашение, читайте тут.
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