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Украина в последние дни 2020 года успела взять $340 млн у Deutsche Bank

05.01.2021, 10:15
Украина в последние дни 2020 года успела взять $340 млн у Deutsche Bank - Фото
Deutsche Bank (Фото: ЕРА)

Украина в последние дни 2020 года привлекла краткосрочный кредит от Deutsche Bank AG London. Как сообщило Министерство финансов, сумма кредита составила $340,7 млн.

Согласно постановлению Кабинета министров №1291 от 23 декабря, речь идет о бридж-кредите.

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Кредит привлекается по ставке до трех месяцев LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения) + маржа 5,75% годовых.

Окончательное погашение кредита осуществляется через шесть месяцев после даты получения кредитных средств в соответствии с условиями кредитного договора.

"Досрочное погашение кредита осуществляется в случаях, предусмотренных кредитным договором, в частности: в случае изменения рыночной цены ОВГЗ Украины на условиях, определенных кредитным договором; в случае осуществления дополнительного или нового выпуска ОВГЗ Украины на условиях, определенных кредитным договором", – говорится в документе.

В целом в минувшем году внешние заимствования Украины, по данным Минфина, составили 232,3 млрд грн, или 92,4% от плана, а внутренние – 389,2 млрд грн, или 94,6% от плана.

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Наталия Софиенко
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